AB Spolka Akcyjna: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AB Spolka Akcyjna hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 6,02 PLN. Im letzten Jahr hatte AB Spolka Akcyjna einen Gewinn von 4,22 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat AB Spolka Akcyjna im vergangenen Quartal 5,47 Milliarden PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AB Spolka Akcyjna 5,04 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at