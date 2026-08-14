Abacus Lif a Aktie
WKN DE: A3D8HA / ISIN: US00258Y1047
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14.08.2026 11:57:46
Abacus Global Authorized To Repurchase $100 Mln Of Shares
(RTTNews) - Abacus Global Management, Inc. (ABX), a financial service provider, said that its board has authorized a $100 million share repurchase program, commencing August 17. This authorization aligns with the company's capital allocation framework.
Jay Jackson, CEO of Abacus, said: "This repurchase authorization reflects our confidence in that vision, the strength of our business model and our ability to continue generating attractive returns on capital. We remain committed to balancing investment in our growth initiatives with prudent returns of capital to shareholders."
Abacus expects to fund the share repurchase program through cash on hand.
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