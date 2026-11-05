Abacus Lif a Aktie
WKN DE: A3D8HA / ISIN: US00258Y1047
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05.11.2026 22:35:27
Abacus Global Management, Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Abacus Global Management, Inc. (ABX) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $14.52 million, or $0.14 per share. This compares with $7.08 million, or $0.07 per share, last year.
Excluding items, Abacus Global Management, Inc. reported adjusted earnings of $25.82 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.1% to $76.88 million from $62.98 million last year.
Abacus Global Management, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.52 Mln. vs. $7.08 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.07 last year. -Revenue: $76.88 Mln vs. $62.98 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.28 To $ 0.30 Full year EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.07
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