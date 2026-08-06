Abacus Global Management, Inc. Profit Drops In Q2

(RTTNews) - Abacus Global Management, Inc. (ABX) announced earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $6.62 million, or $0.07 per share. This compares with $17.58 million, or $0.18 per share, last year.

Excluding items, Abacus Global Management, Inc. reported adjusted earnings of $22.29 million or $0.23 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 29.9% to $73.01 million from $56.22 million last year.

Abacus Global Management, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.62 Mln. vs. $17.58 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.18 last year. -Revenue: $73.01 Mln vs. $56.22 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.26 To $ 0.28 Full year EPS guidance: $ 1.00 To $ 1.05