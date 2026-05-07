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08.05.2026 00:21:05
Abacus Global Management, Inc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Abacus Global Management, Inc. (ABL) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $7.26 million, or $0.07 per share. This compares with $4.63 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, Abacus Global Management, Inc. reported adjusted earnings of $17.12 million or $0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 34.6% to $59.39 million from $44.13 million last year.
Abacus Global Management, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.26 Mln. vs. $4.63 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.05 last year. -Revenue: $59.39 Mln vs. $44.13 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.24 To $ 0.26 Full year EPS guidance: $ 1.00 To $ 1.05
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