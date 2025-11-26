Abacus Mining Exploration präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abacus Mining Exploration hat am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at