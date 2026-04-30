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30.04.2026 06:31:29
Abacus Mining Exploration: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Abacus Mining Exploration hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Abacus Mining Exploration ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Abacus Mining Exploration ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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