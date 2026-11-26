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26.11.2026 06:31:29
Abacus Mining Exploration stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Abacus Mining Exploration hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Abacus Mining Exploration ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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