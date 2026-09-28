Aban Offshore legte Quartalsergebnis vor

Aban Offshore hat am 25.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -43,320 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Aban Offshore 1,65 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at