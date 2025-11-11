Aban Offshore stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aban Offshore veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -52,68 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aban Offshore ein EPS von -19,760 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,05 Prozent auf 1,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,15 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at