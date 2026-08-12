Abans: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Abans gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,20 INR gegenüber 6,46 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 37,13 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at