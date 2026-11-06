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06.11.2026 06:31:28
ABans Enterprises: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ABans Enterprises hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat ABans Enterprises im vergangenen Quartal 19,02 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABans Enterprises 25,63 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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