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13.08.2026 06:31:29
ABans Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ABans Enterprises hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,69 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,670 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat ABans Enterprises im vergangenen Quartal 18,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABans Enterprises 13,57 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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