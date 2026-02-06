ABans Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ABans Enterprises hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

ABans Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,710 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 34,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at