ABans Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ABans Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,14 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,610 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 65,10 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,74 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,570 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,70 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ABans Enterprises 138,13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 259,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 38,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at