ABAS Protect Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ABAS Protect Registered lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 20,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at