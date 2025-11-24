|
ABAS Protect Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ABAS Protect Registered äußerte sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ABAS Protect Registered ein EPS von 0,220 SEK in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,8 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,5 Millionen SEK.
