Abaxx Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abaxx Technologies präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,55 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abaxx Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,220 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Abaxx Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4766,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,5 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at