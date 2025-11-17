Abaxx Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Abaxx Technologies hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Abaxx Technologies ein EPS von -0,280 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abaxx Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at