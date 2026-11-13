Abaxx Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Abaxx Technologies hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,51 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abaxx Technologies -0,290 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Abaxx Technologies 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at