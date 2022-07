ABB-Aktie: ABB plant IPO von Turbolader-Sparte Accelleron

Der Technologiekonzern ABB will seine Turbolader-Sparte Accelleron abspalten und an die Börse bringen.

Wie die Schweizer am Mittwoch mitteilten, soll Accelleron durch Ausschüttung der Aktien als Sachdividende an die ABB -Aktionäre abgespaltet werden. ABB-Aktionäre sollen für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Accelleron-Aktie bekommen und ein Börsengang an der SIX Swiss Exchange ist für den 3. Oktober geplant. Allerdings müssten die ABB-Aktionäre an der für den 7. September geplanten außerordentlichen Hauptversammlung der Transaktion noch grünes Licht geben.

Der geplante Spin-off von Accelleron bietet laut ABB beiden Unternehmen die Gelegenheit, sich auf ihre jeweiligen Kernstrategien zu konzentrieren und für ihre Aktionäre einen langfristigen Mehrwert zu schaffen. "Mit dieser Entscheidung setzt ABB die Portfoliobereinigung fort und ermöglicht den Aktionären die aktive Teilhabe am künftigen Wachstum dieses Schweizer Champions", sagte ABB-CEO Björn Rosengren.

Accelleron entwickelt, produziert und wartet Turbolader und große Turboladerkomponenten, die den Antrieb und die Kraftstoffeffizienz von Motoren verbessern und die Emissionen reduzieren sollen. Accelleron hat laut ABB weltweit rund 180.000 Turbolader installiert und liefert jedes Jahr etwa 10.000 Turbolader aus. 2021 erzielte Accelleron einen Umsatz von 756 Millionen US-Dollar bei einer operativen Marge von 25 Prozent.

Um ausführlicher über das Unternehmen und die Transaktion zu informieren, hat ABB für den 31. August einen Kapitalmarkttag geplant, bei dem Accelleron im Mittelpunkt stehen soll.

