ABB-Aktie dennoch tiefer: ABB verzeichnet Gewinn- und Umsatzwachstum

Laut Mitteilung wuchs der Auftragseingang der ABB um 4 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,41 Milliarden Dollar. Der viel beachtete operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar zu, die entsprechende Marge auf 16,6 (Vorjahr 15,1) Prozent. Der Konzerngewinn sackte dagegen wegen einer Rückstellung um 45 Prozent auf 360 Millionen Dollar ab.

"Im dritten Quartal haben wir ein starkes Auftragswachstum, eine starke Umsatzentwicklung und eine historisch hohe Marge erzielt", so CEO Björn Rosengren laut Mitteilung. ABB habe keine wesentlichen Änderungen bei den Aktivitäten der Kunden beobachten. "Es sieht so aus, als würden wir unser Margenziel für 2023 voraussichtlich ein Jahr früher als geplant erreichen", ergänzte der Manager. Geplant war kommendes Jahr eine EBITA-Marge von mindestens 15 Prozent.

Für das bereits laufende vierte Quartal peilt der Konzern eine niedrige zweistellige Wachstumsrate beim vergleichbaren Umsatz an. Die operative EBITA-Marge solle wegen "der typischen saisonalen Entwicklung" unter der des Vorquartals liegen.

Im Handel an der SIX verliert die ABB-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,07 Prozent auf 26,74 Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)