ABB-Aktie stark: ABB mit Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Dollar

Wie die ABB Ltd mitteilte, sollen eigene Anteile im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erworben werden. Im vorherigen Programm hatte der Konzern Aktien für rund 3,1 Milliarden Dollar gekauft. Die Anteile sollen ab April bis zur nächsten Hauptversammlung 2023 erworben werden.

ABB-Aktien ziehen am Freitag an der Schweizer Börse SIX zeitweise um 1,12 Prozent auf 32,45 Schweizer Franken an.

ZÜRICH (Dow Jones)