ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Deal voraus?
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23.11.2026 07:39:00
ABB-Aktie: Übernahme von Ziehl-Abegg soll Milliarden kosten
"Ziehl-Abegg ergänzt unser bestehendes Motoren- und Antriebsportfolio hervorragend", sagte Brandon Spencer, Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik von ABB.
Ziehl-Abegg profitiere dabei von ABBs globalem Netzwerk, Vertriebsreichweite, Servicepräsenz und Kundenbeziehungen in Europa, Nord- und Südamerika, in Asien sowie in weiteren Wachstumsmärkten.
Ziehl-Abegg werde 2026 voraussichtlich einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden US-Dollar mit einer operativen EBITA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. ABB erwartet, dass Ziehl-Abegg innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine operative EBITA-Marge erreicht, die weitgehend dem Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik entspricht. Die Transaktion entspreche einem Eigenkapitalwert von 2,22 Milliarden US-Dollar. Sie impliziere auf Basis der Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2026 ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,9x sowie von Unternehmenswert zu EBITDA von 18,6x.
Deutschland sei gemessen am Umsatz der drittgrösste Markt von ABB. Das Unternehmen beschäftigt dort rund 8.300 Mitarbeitende an 35 Standorten. Es sei geplant, den Hauptsitz von Ziehl-Abegg in Künzelsau beizubehalten. Deutschland wird auch zukünftig ein wichtiger Standort für das Geschäft sein.
DJG/uxd/cbr
DOW JONES
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