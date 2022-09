ABB-Aktie unbewegt: ABB macht restlichen Hitachi-Anteil zu Geld - Millionen-Rückstellung

Der Anteil von 19,9 Prozent am Joint Venture wird an Hitachi Ltd verkauft, wie die ABB mitteilte. Das Gemeinschaftsunternehmen, an dem Hitachi 80,1 Prozent hält, ging 2020 aus der Stromnetzsparte des Züricher Konzerns hervor.

Hitachi habe nun seine Kaufoption ausgeübt, die im Dezember 2018 zwischen den Parteien vereinbart worden war, so ABB weiter. Der festgesetzte Wert für die Ausübung der Kaufoption belaufe sich auf 1,679 Milliarden US-Dollar. ABB erwarte keine wesentlichen Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf. Den erwarteten Mittelzufluss bezifferte der Konzern auf rund 1,425 Milliarden US-Dollar.

ABB werde Hitachi Energy zudem weiterhin Übergangsdienstleistungen bereitstellen, um dem Unternehmen eine vollständige Entkopplung von den ABB-Systemen zu ermöglichen.

ABB bildet 325 Mio USD Rückstellung in 3. Quartal für Kusile

ABB's Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit wird im dritten Quartal durch eine Rückstellung in Höhe von 325 Millionen US-Dollar belastet. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit den zuständigen Behörden über noch offene Angelegenheiten im Zusammenhang mit einem 2015 vergebenen Projekt in Südafrika, dem Kusile-Projekt. Dafür wird ABB eine nicht-operative Rückstellung in Höhe von rund 325 Millionen Dollar bilden. Auf Grundlage dieser Gespräche geht ABB davon aus, dass keine wesentlichen zusätzlichen Rückstellungen dafür gebildet werden müssen.

In den Folgequartalen rechnet der Konzern mit entsprechenden Auswirkungen auf den Cashflow.

Das Unternehmen teilte weiter mit, es arbeite weiterhin vollumfänglich mit den zuständigen Behörden zusammen "und hofft, in naher Zukunft eine endgültige Einigung erzielen zu können".

An der SIX stieg die ABB-Aktie am Freitag zunächst, inzwischen liegt sie jedoch unverändert zum Vortag bei 25,34 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)