ABB-Aktie: Verkauf von ABB-Sparte in USA durchgeführt

Die in den USA ansässige Power Conversion wurde für 505 Millionen US-Dollar in bar an Acbel Polytech Inc verkauft, wie die ABB Ltd mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion - voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 - rechne der Züricher Konzern mit einem geringen nicht-operativen Buchgewinn aus dem Verkauf.

Power Conversion hat ihren Sitz in Plano, Texas, und beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeitende weltweit. 2022 erzielte die Division einen Umsatz von rund 440 Millionen Dollar und ein Ergebnis der Geschäftstätigkeit von rund 50 Millionen Dollar, so ABB weiter. Die Division bietet Leistungsumwandlungslösungen für den Telekommunikationssektor an.

ABB habe damit alle Ende 2020 angekündigten Veräußerungen von Divisionen durchgeführt, so CEO Björn Rosengren laut Mitteilung. Dazu gehörte unter anderem der Verkauf von Dodge und das Spin-off von Accelleron.

Die ABB-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 1,04 Prozent auf 31,00 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)