ABB-Aktie verliert leicht: E-Mobility erhält neue Mittel in Pre-IPO-Privatplatzierung

ABB E-mobility, die Elektroauto-Ladetochter von ABB, hat im Rahmen einer Pre-IPO-Privatplatzierung 200 Millionen Schweizer Franken über neu ausgegebene Aktien an frischem Kapital aufgenommen

. Wie die ABB Ltd. weiter mitteilte, hätten sich an der Privatplatzierung neue Minderheitsaktionäre beteiligt - unter anderem der Equity-Strategiefonds der Interogo Holding, die Moyreal Holding Ag sowie Michael Halbherr, Verwaltungsratspräsident von ABB E-mobility.

ABB halte nun etwa 92 Prozent an ABB E-mobility. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden. ABB E-mobility will die Erlöse zur weiteren Umsetzung seiner Wachstumsstrategie nutzen, die organische wie auch M&A-Investitionen in Hardware und Software vorsieht.

In Zürich sinkt die ABB-Aktie zwischenzeitlich um 0,07 Prozent auf 29,26 Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)