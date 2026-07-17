|
17.07.2026 06:31:29
ABB (Asea Brown Boveri) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ABB (Asea Brown Boveri) hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,49 Prozent auf 7,49 Milliarden CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,31 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD sowie einen Umsatz von 9,49 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!