ABB (Asea Brown Boveri) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ABB (Asea Brown Boveri) hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,49 Prozent auf 7,49 Milliarden CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,31 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD sowie einen Umsatz von 9,49 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at