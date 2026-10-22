ABB (Asea Brown Boveri) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,53 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ABB (Asea Brown Boveri) mit 0,530 CHF je Aktie genauso viel verdiente.

ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,92 Milliarden CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,26 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at