ABB (Asea Brown Boveri): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ABB (Asea Brown Boveri) ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,23 Milliarden CHF. Im Vorjahresviertel waren 7,63 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,662 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,82 Milliarden USD erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,15 CHF gegenüber 1,88 CHF im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 27,59 Milliarden CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,14 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,31 Prozent verringert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD sowie einen Umsatz von 33,61 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at