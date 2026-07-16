Rotork Aktie
WKN: 882967 / ISIN: GB0007506958
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16.07.2026 07:47:40
ABB buys UK engineering group Rotork in £4.1bn deal
Acquisition adds to wave of interest from foreign buyers in London-listed companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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