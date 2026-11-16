ABB India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ABB India hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,89 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 37,38 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at