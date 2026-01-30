ABB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ABB hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,662 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,82 Milliarden USD erwartet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,60 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ABB im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 33,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 33,57 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at