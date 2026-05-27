ABB Power Products Systems India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ABB Power Products Systems India hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 74,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB Power Products Systems India 43,15 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

ABB Power Products Systems India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 221,63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 90,36 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 81,48 Milliarden INR gegenüber 63,85 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at