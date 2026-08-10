ABB Power Products Systems India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ABB Power Products Systems India lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 65,99 INR gegenüber 29,53 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB Power Products Systems India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,94 Milliarden INR im Vergleich zu 14,79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at