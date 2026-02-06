|
06.02.2026 06:31:28
ABB Power Products Systems India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ABB Power Products Systems India hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 58,65 INR. Im Vorjahresviertel waren 32,41 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 20,82 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 28,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Gewinn von 65,55 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 21,54 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
