05.11.2025 06:31:28
ABB Power Products Systems India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ABB Power Products Systems India hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 59,31 INR gegenüber 12,34 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,33 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Milliarden INR in den Büchern standen.
