ABB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ABB lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,77 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB einen Umsatz von 7,86 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,767 USD sowie einem Umsatz von 8,53 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at