ABB schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab

ABB hat ihr im Februar 2025 lanciertes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Mit diesem Rückkaufprogramm hat ABB insgesamt 20 744 831 Aktien – entsprechend einem Anteil von 1,11 Prozent ihres zu Beginn des Rückkaufs ausgegebenen Aktienkapitals – für einen Gesamtbetrag von rund 1,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.



Der Verwaltungsrat beabsichtigt, seine Genehmigungen im Rahmen des Kapitalbands des Unternehmens zu nutzen, um alle unter dem Aktienrückkaufprogramm 2025 zurückgekauften Aktien zu vernichten.



Wie heute bereits kommuniziert, hat der Verwaltungsrat im Einklang mit den Grundsätzen der Kapitalallokation von ABB ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar zum Zweck der Kapitalherabsetzung genehmigt. Das neue Programm wird voraussichtlich Anfang Februar 2026 lanciert. Es wird auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt und soll bis zum 27. Januar 2027 laufen.



ABB plant, das Kapitalband auch zur Vernichtung der im Rahmen dieses neuen Programms zurückgekauften Aktien nutzen.



Zusätzlich will das Unternehmen bis zum 27. Januar 2027 bis zu 5 Millionen Aktien erwerben, die hauptsächlich für Aktienpläne für Mitarbeitende genutzt werden sollen. Die Käufe erfolgen zum Marktpreis auf der ordentlichen Handelslinie an der SIX Swiss Exchange.



ABB hält aktuell rund 26 Millionen eigene Aktien, einschliesslich der 21 Millionen Aktien, die zur Vernichtung zurückgekauft wurden.



