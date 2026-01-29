ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|
29.01.2026 07:00:04
ABB schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab
|
ABB Ltd
/ Schlagwort(e): Sonstiges
ZÜRICH, SCHWEIZ, 29. JANUAR 2026
ABB hat ihr im Februar 2025 lanciertes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Mit diesem Rückkaufprogramm hat ABB insgesamt 20 744 831 Aktien – entsprechend einem Anteil von 1,11 Prozent ihres zu Beginn des Rückkaufs ausgegebenen Aktienkapitals – für einen Gesamtbetrag von rund 1,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.
ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABB Ltd
|Affolternstrasse 44
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 317 7111
|Internet:
|www.abb.com
|ISIN:
|CH0012221716
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange; Stockholm
|EQS News ID:
|2267512
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2267512 29.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:27
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)