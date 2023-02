ABB strafft Portfolio weiter - Verkauf und Teil-IPO auf dem Schirm

Von Pierre Bertrand

ZÜRICH (Dow Jones)--ABB will sein Portfolio weiter straffen. Wie der Schweizer Technologiekonzern mitteilte, wird die Division "Smart Buildings" in den kommenden Monaten den Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich Notbeleuchtung einleiten.

Das Geschäft, mit einem Umsatz 2022 von rund 160 Millionen US-Dollar, passe nicht in das Elektrifizierungsportfolio "und war ein kleiner Fisch in einem großen Teich", sagte ABB-Chef Björn Rosengren in einer Medien-Telefonkonferenz. Der Schritt erfolge im Rahmen einer Überprüfung der Geschäftsbereiche auf Produktgruppenebene innerhalb der derzeitigen Divisionen.

ABB plant auch einen Börsengang für seine E-Mobilitätseinheit, die kürzlich 525 Millionen Schweizer Franken in einer vorbörslichen Platzierung für 20 Prozent des Unternehmens einsammelte. Die Börsennotierung war ursprünglich im zweiten Quartal 2022 angestrebt. ABB verfolge die Pläne weiterhin und gehe davon aus, eine Mehrheitsbeteiligung zu behalten.

"Wir können nun das Geschäft weiter vorantreiben, das Geld, das wir bekommen haben, in das Unternehmen investieren und das Geschäft weiter ausbauen", sagte Rosengren. Er wollte sich nicht dazu äußern, ob ein Börsengang in diesem oder im kommenden Jahr stattfinden wird. ABB werde warten, bis es stabile und konstruktive Märkte sieht.

