13.12.2025 16:48:38

Abbas stellt Wahlen erst nach Ende des Gaza-Kriegs in Aussicht

RAMALLAH (dpa-AFX) - Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat Hoffnungen auf seit Jahren überfällige Wahlen gedämpft. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollten binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abgehalten werden, sagte Abbas der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge am Freitag in Rom.

Ein Ende des Gaza-Kriegs ist derzeit nicht absehbar. Die Terrororganisation Hamas hat bislang nicht alle Punkte der ersten Phase aus dem Gaza-Friedensplan erfüllt. Ob die zweite Phase dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wird sich erst noch zeigen. Dabei stehen besonders strittige Fragen wie eine Entwaffnung der Hamas im Fokus.

Abbas, der 2005 die Präsidentschaftswahl in den Autonomiegebieten gewann, ist seitdem ohne erneute Wahl im Amt. Seine Popularität ist stark gesunken. Mit 90 Jahren gehört er zu den ältesten amtierenden Staats- und Regierungschefs weltweit - nur Kameruns Präsident Paul Biya ist mit 92 Jahren älter.

Die von Abbas geführte Autonomieverwaltung kontrolliert Teile des israelisch besetzten Westjordanlandes, hat jedoch keine Handhabe gegen die israelische Militärverwaltung oder den Ausbau von Siedlungen. Im Gazastreifen verlor die Palästinenserorganisation Fatah 2007 nach einem gewaltsamen Machtkampf die Kontrolle an die Hamas./da/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:18 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen