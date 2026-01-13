Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 02:21:39

Abbisko Therapeutics Announces FDA Acceptance Of Pimicotinib NDA For Tenosynovial Giant Cell Tumor

(RTTNews) - Abbisko Therapeutics Co., Ltd. announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has formally accepted the New Drug Application (NDA) for pimicotinib (ABSK021). Pimicotinib is a novel, orally administered, highly selective, and potent small-molecule inhibitor of the colony-stimulating factor 1 receptor (CSF-1R).

The NDA submission seeks approval for pimicotinib in the systemic treatment of patients with tenosynovial giant cell tumor (TGCT), a rare and debilitating disease. Acceptance of the NDA by the FDA marks a significant milestone for Abbisko Therapeutics as it advances its innovative pipeline of targeted therapies.

Pimicotinib was independently developed by Abbisko Therapeutics and has been licensed to Merck KGaA, Darmstadt, Germany, for worldwide commercialization.

In December 2025, pimicotinib was approved by the China National Medical Products Administration (NMPA) for the treatment of adult patients with symptomatic TGCT for which surgical resection will potentially cause functional limitation or relatively severe morbidity. Additional applications are under review by regulatory bodies in other markets.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt

mehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt 26,00 2,36% Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen