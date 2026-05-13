Abbott India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Abbott India stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 185,85 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 172,72 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,10 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,05 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 730,36 INR. Im letzten Jahr hatte Abbott India einen Gewinn von 665,62 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 69,29 Milliarden INR, während im Vorjahr 64,09 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at