Abbott India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Abbott India hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 201,66 INR, nach 172,17 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,38 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,14 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at