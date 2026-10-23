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23.10.2026 06:31:29
Abbott Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Abbott Laboratories hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Abbott Laboratories 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 13,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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