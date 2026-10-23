Abbott Laboratories CertDeposito ArgRepr 05 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Abbott Laboratories CertDeposito ArgRepr 05 veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 198,73 ARS gegenüber 312,20 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abbott Laboratories CertDeposito ArgRepr 05 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19 517,29 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 15 103,97 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at