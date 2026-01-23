|
23.01.2026 06:31:28
Abbott Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Abbott Laboratories hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,01 USD gegenüber 5,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,97 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,46 Milliarden USD ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,72 USD gegenüber 7,64 USD je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Abbott Laboratories 44,33 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.