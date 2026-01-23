23.01.2026 06:31:28

Abbott Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Abbott Laboratories hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,01 USD gegenüber 5,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,97 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,46 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,72 USD gegenüber 7,64 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Abbott Laboratories 44,33 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

