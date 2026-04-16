Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|
16.04.2026 15:53:27
Abbott Laboratories Stock Drops 4% Over Decline In Q1 Earnings
(RTTNews) - Shares of Abbott Laboratories (ABT) are falling about 4 percent on Thursday morning trading after the company announced a decline in first-quarter earnings to $1.07 billion, or $0.61 per share, from last year's $1.32 billion, or $0.76 per share.
The company's stock is currently trading at $97.21, down 4.21 percent or $4.27, over the previous close of $101.56 on the New York Stock Exchange. It has traded between $96.82 and $139.06 in the past one year.
However, the company's revenue for the period rose to $11.16 billion from $10.35 billion in the previous year. Additionally, the company stated that it now projects full-year 2026 adjusted EPS of $5.38 to $5.58.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Abbott Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|81,52
|-5,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.