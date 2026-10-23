Abbott Laboratories Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abbott Laboratories Un gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent auf 66,85 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,95 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at