Abbott Laboratories Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abbott Laboratories Un veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,29 CAD je Aktie erzielt worden.

Abbott Laboratories Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,22 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at